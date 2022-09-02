Захисники України стримують атаки ворога на всіх напрямках - Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активізували штурмові дії на кількох напрямках на Донеччині. Намагання ворога успіху не мали.
Так, на Харківському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтов, Пітомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.
Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного становища в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження українськими воїнами відійшов.
На Слов'янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Камишевахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.
Противник намагався вести повітряну розвідку БПЛА у районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.
Підрозділи противника зробили спробу ведення штурмових дій у напрямі Шнурків, успіху не мали, відійшли.
На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам'янського та Слов'янська. Завдали авіаудари біля Григорівки та Пришибу.
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.
Окупанти вели наступальні бої у напрямах Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч і відступили.
На Авдіївському напрямку тривають артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Першотравневе, Авдіївка, Мар'їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар'їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.
На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.
На Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдав авіаційні удари неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам'янського та Степового.. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.
На Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Першотравневий, Партизанський, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки.
Противник вів наступальні бої у напрямку Потьомкіного, успіху не мав, відійшов. Також задіяв розвідувальні БПЛА неподалік Давидового Брода, Снігурівки та Великого Артакового.
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