Захисники "Азовсталі" знаходяться на території ДНР – Данилів.

"У цих процесах бере участь не лише наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне – не нашкодити. І багато чого не треба говорити. Чекатимемо, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані, і всі хлопці та дівчата, які сьогодні в полоні, що пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими та здоровими.



Ще раз наголошую: тут головне зараз – не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ.



Є інформація, що вони на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там є, ми зовсім не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, можливо, і всі, знаходяться на території Донецької області», - каже Данилов.