Захисники "Азовсталі" знаходяться на території ДНР – Данилів.
21:31 15 червня Київ, Україна
Більшість українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.
Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов
у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У цих процесах бере участь не лише наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне – не нашкодити. І багато чого не треба говорити. Чекатимемо, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані, і всі хлопці та дівчата, які сьогодні в полоні, що пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими та здоровими.
Ще раз наголошую: тут головне зараз – не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ.
Є інформація, що вони на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там є, ми зовсім не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, можливо, і всі, знаходяться на території Донецької області», - каже Данилов.
Нагадаємо, представники українських спецслужб підтвердили, що бійці полку "Азов" перебувають у колонії у захопленій
Оленівці Донецької області. Найближчими днями російські пропагандисти можуть використати захисників Маріуполя для своїх цілей.
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