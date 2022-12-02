Захисна зона на ЗАЕС: у МАГАТЕ сподіваються вирішити питання до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти домовленості з Росією та Україною щодо створення захисної зони на Запорізькій атомній електростанції до кінця року.
Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Reuters.
Гроссі не виключив зустрічі з президентом Росії володимиром путіним, а також президентом України Володимиром Зеленським.
Найбільша в Європі атомна станція забезпечувала значну частину електроенергії в Україні до вторгнення Росії і кілька разів змушена була працювати на резервних генераторах, пише Reuters.
Неодноразові обстріли навколо захоплюючої росією станції викликають стурбованість потенційною серйозною аварією всього за 500 км від місця найстрашнішої ядерної аварії у світі, Чорнобильської катастрофи 1986 року, зазначають в агентстві.
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