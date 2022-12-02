Захисна зона на ЗАЕС: у МАГАТЕ сподіваються вирішити питання до кінця року

17:23 02 грудня Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти домовленості з Росією та Україною щодо створення захисної зони на Запорізькій атомній електростанції до кінця року.

Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Reuters.

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року", - сказав Рафаель Гроссі італійській газеті La Repubblica в інтерв'ю, опублікованому у п'ятницю, 2 грудня.

Гроссі не виключив зустрічі з президентом Росії володимиром путіним, а також президентом України Володимиром Зеленським.

"Наша мета — уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка сприяла б одній чи іншій стороні", — сказав Гроссі.

Найбільша в Європі атомна станція забезпечувала значну частину електроенергії в Україні до вторгнення Росії і кілька разів змушена була працювати на резервних генераторах, пише Reuters.



Неодноразові обстріли навколо захоплюючої росією станції викликають стурбованість потенційною серйозною аварією всього за 500 км від місця найстрашнішої ядерної аварії у світі, Чорнобильської катастрофи 1986 року, зазначають в агентстві.





