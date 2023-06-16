Засідання РНБО: Зеленський відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС
12:48 06 червня Київ, Україна
Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО після підриву греблі Каховської ГЕС російськими загарбниками.
Інформацію про це глава держави опублікував у Telegram.
"Російські терористи здійснили внутрішній підрив Каховської ГЕС о 02:50 ночі. В результаті близько 80 населених пунктів опинилися у зоні підтоплення", - повідомив президент.
Зеленський доручив організувати евакуацію з небезпечних районів та забезпечити питною водою усі міста та села, залежні від Каховського водосховища.
"Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб врятувати людей. У роботі задіяні всі служби, військові, уряд та Офіс. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних та безпекових заходів для притягнення Росії до відповідальності за цей теракт. Ми вимагаємо жорсткої відповідальності", - наголосив президент Зеленський.
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