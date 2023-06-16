Засідання РНБО: Зеленський відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС

12:48 06 червня Київ, Україна

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО після підриву греблі Каховської ГЕС російськими загарбниками.



Інформацію про це глава держави опублікував у Telegram.

"Російські терористи здійснили внутрішній підрив Каховської ГЕС о 02:50 ночі. В результаті близько 80 населених пунктів опинилися у зоні підтоплення", - повідомив президент.

Зеленський доручив організувати евакуацію з небезпечних районів та забезпечити питною водою усі міста та села, залежні від Каховського водосховища.