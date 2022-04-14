Засідання РНБО не проводитимуть на кордоні, воно відбудеться, як завжди - в Офісі Президента

13:21 15 липня Київ, Україна

Виїзне засідання РНБО, яке планувалося провести на українсько-російському кордоні, пройде в Офісі Президента за стандартною схемою.

Про це повідомляє ZN.UA.



За даними видання, засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, 16 липня, в Офісі Президента. Раніше його проведення планувалося на ділянці україно-російського кордону в Сумській області.



Саме засідання повинні були присвятити більшою мірою стану обладнання та укріпленості українських кордонів.



Порядок денний засідання містить шість питань, одне з яких є таємним. Основними питаннями будуть допуск іноземних військових на територію України для участі в навчаннях, геополітика в сфері громадянства, застосування санкцій.



Також члени РНБО планують обговорення теми стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для України.



Нагадаємо, що в понеділок, 12 липня, секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу заявив, що 16 липня в одному з обласних центрів за рішенням президента Володимира Зеленського пройде засідання РНБО. На порядку денному - актуальні питання регіону, питання нацбезпеки, НАТО і санкційної політики.