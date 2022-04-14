Засідання РНБО не проводитимуть на кордоні, воно відбудеться, як завжди - в Офісі Президента

Виїзне засідання РНБО, яке планувалося провести на українсько-російському кордоні, пройде в Офісі Президента за стандартною схемою.
Про це повідомляє ZN.UA.
За даними видання, засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, 16 липня, в Офісі Президента. Раніше його проведення планувалося на ділянці україно-російського кордону в Сумській області.
Саме засідання повинні були присвятити більшою мірою стану обладнання та укріпленості українських кордонів.
Порядок денний засідання містить шість питань, одне з яких є таємним. Основними питаннями будуть допуск іноземних військових на територію України для участі в навчаннях, геополітика в сфері громадянства, застосування санкцій.
Також члени РНБО планують обговорення теми стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для України.
Нагадаємо, що в понеділок, 12 липня, секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу заявив, що 16 липня в одному з обласних центрів за рішенням президента Володимира Зеленського пройде засідання РНБО. На порядку денному - актуальні питання регіону, питання нацбезпеки, НАТО і санкційної політики.
За даними видання, засідання РНБО відбудеться в п'ятницю, 16 липня, в Офісі Президента. Раніше його проведення планувалося на ділянці україно-російського кордону в Сумській області.
Саме засідання повинні були присвятити більшою мірою стану обладнання та укріпленості українських кордонів.
Порядок денний засідання містить шість питань, одне з яких є таємним. Основними питаннями будуть допуск іноземних військових на територію України для участі в навчаннях, геополітика в сфері громадянства, застосування санкцій.
Також члени РНБО планують обговорення теми стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для України.
Нагадаємо, що в понеділок, 12 липня, секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу заявив, що 16 липня в одному з обласних центрів за рішенням президента Володимира Зеленського пройде засідання РНБО. На порядку денному - актуальні питання регіону, питання нацбезпеки, НАТО і санкційної політики.
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