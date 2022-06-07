Засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" пройде у Брюсселі 15 червня на чолі з Ллойдом Остіном.
Про це повідомив Пентагон.
Засідання розпочнеться о 15:00 (за центральноєвропейським часом) зі вступного слова Остіна.
О 18:45 відбудеться пресконференція з головою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
О 18:45 відбудеться пресконференція з головою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі