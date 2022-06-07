Засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

08:02 07 червня Київ, Україна

Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" пройде у Брюсселі 15 червня на чолі з Ллойдом Остіном.

Про це повідомив Пентагон

"Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та керівників оборони з усього світу для обговорення нинішньої кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 15:00 (за центральноєвропейським часом) зі вступного слова Остіна.



О 18:45 відбудеться пресконференція з головою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.