Зарплата министров Украины за апрель

15:57 16 травня Київ, Україна

З 1 квітня запроваджено обмеження на суму заробітної плати для міністрів України, скільки ж вони заробили, подивимося в цифрах



У квітні найвищу зарплату серед міністрів України отримав Федоров



Зарплата міністра цифровий трансформації Михайла Федорова в квітні склала більше 113 тис. Грн, хоча з 1 квітня у зв'язку з пандемією коронавируса держчиновники повинні отримувати зарплату, що не перевищує 47 тис. Грн.



Найбільше в квітні заробив віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров - його зарплата склала 113,9 тис. грн.



Він отримав компенсацію за невикористану відпустку і допомога по тимчасовій непрацездатності, пише видання.



Міністр оборони Андрій Таран заробив 78,5 тис. Грн, міністр розвитку економіки Ігор Петрашко - 64,4 тис. Грн. Однак через введених обмежень "на руки" обидва отримають 47 230 грн.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій заробив минулого місяця 63,3 тис. Грн. Як пишуть журналісти, йому виплатять перерахунок зарплати за минулий період, тому він і отримає більше.



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заробив 47 230 грн, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба - 52 721 грн.



Менше всіх заробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій - 46 тис. Грн.



Понад 100 тис. Грн в квітні заробили кілька заступників міністра цифровий трансформації і два заступники міністра фінансів, зазначає видання.



Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в зв'язку з епідемією коронавируса з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не буде перевищувати 47 тис. грн.