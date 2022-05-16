Запрацювала очікувана послуга року - допомога підприємцям

10:20 14 грудня Київ, Україна





Відсьогодні портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися більше 5000 осіб.

Нагадаю, наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.