Запрацювала очікувана послуга року - допомога підприємцям

Відсьогодні портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися більше 5000 осіб.
Нагадаю, наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Зробити це можна на порталі Дія в особистому кабінеті або через додаток, вибравши розділ «Послуги». Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить все, щоб кошти кожному надійшли швидше.
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