Запуск реєстру олігархів в Україні переноситься до закінчення війни

16:58 22 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів відклав запуск реєстру олігархів до закінчення дії воєнного стану в Україні.

Про це свідчить розпорядження уряду №827 від 19 вересня 2023 року.



Цим документом вносяться зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархами).



Відповідно до розпорядження, функціонування та забезпечення можливості наповнення реєстру олігархів заплановано "через три місяці з дня припинення/скасування військового стану". Раніше його планували запустити за три місяці після опублікування висновку Венеціанської комісії про закон.



У липні 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявляв, що реєстр олігархів готовий до запуску. Але його перенесли до одержання висновків Венеціанської комісії. Як пояснював міністр юстиції Денис Малюська, якщо його впровадження суперечитиме баченню Єврокомісії, це може заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС.