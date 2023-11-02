Заборона на російські авто в Латвії: конфісковані авто відправлятимуть до України

Сейм Латвії остаточно ухвалив зміни до закону про дорожній рух, які вважаються невідкладними, і набудуть чинності 15 листопада. Ці поправки забороняють російським автотранспортним засобам брати участь у дорожньому русі в Латвії.
Згідно з цими змінами, транспортні засоби з російською реєстрацією мають бути зареєстровані або вивезені з Латвії не пізніше 14 лютого наступного року. Інакше вони підлягають арешту, конфіскації та передачі Україні. За незаконне використання таких автомобілів передбачено штрафи у розмірі від 150 до 400 грошових одиниць (одна одиниця – п'ять євро).
Виняток зроблено лише для автомобілів, які перетинають територію Латвії транзитом. Транзит дозволено лише одноразово, і проїзд через країну має завершитись протягом 24 годин.
Окремі автотранспортні засоби з російською реєстрацією дозволено використовувати на дорогах Латвії лише у випадках, коли вони перебувають у власності або користуванні осіб, які мають привілеї та імунітет відповідно до міжнародних стандартів, обов'язкових для Латвії (дипломатичні представництва, міжнародні організації тощо). При цьому наявність відповідної документації, яка підтверджує ці обставини, є обов'язковою.
Згідно з цими змінами, транспортні засоби з російською реєстрацією мають бути зареєстровані або вивезені з Латвії не пізніше 14 лютого наступного року. Інакше вони підлягають арешту, конфіскації та передачі Україні. За незаконне використання таких автомобілів передбачено штрафи у розмірі від 150 до 400 грошових одиниць (одна одиниця – п'ять євро).
Виняток зроблено лише для автомобілів, які перетинають територію Латвії транзитом. Транзит дозволено лише одноразово, і проїзд через країну має завершитись протягом 24 годин.
Окремі автотранспортні засоби з російською реєстрацією дозволено використовувати на дорогах Латвії лише у випадках, коли вони перебувають у власності або користуванні осіб, які мають привілеї та імунітет відповідно до міжнародних стандартів, обов'язкових для Латвії (дипломатичні представництва, міжнародні організації тощо). При цьому наявність відповідної документації, яка підтверджує ці обставини, є обов'язковою.
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