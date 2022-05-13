Запорізька міськрада нарешті зібралася на сесію після паузи в 1,5 місяці

15:57 10 серпня Київ, Україна

Майже 2 місяці депутати Запорізької міськради не могли зібратися на сесію. Робота була заблокована через звільнення мером Запоріжжя секретаря міськради.

З 64-х депутатів зареєструвався 51.



На позачерговій сесії розглядали питання додаткового фінансування на ліквідацію наслідків пожежі в житловому будинку на вулиці Сержанта Медведєва, 7. А також питання виділення матеріальної допомоги, коштів на зарплати медикам, закупівлю ліків для інсулінозалежних.



Нагадаємо, в п'ятницю, 6 серпня, пленарне засідання сьомої сесії Запорізької міськради не відбулося вшосте через відсутність депутатів від п'яти фракцій - Слуги народу, ЄС, ОПЗЖ, Нової політики і Партії Шарія. Депутати називають причиною відмови від участі в сесії звільнення секретаря міськради Анатолія Куртєва. Мер міста Володимир Буряк звільнив Куртєва через те, що той не пройшов антикорупційну перевірку НАЗК. Куртєв подав заяву в поліцію, заявивши про незаконне звільнення. І подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.



Раніше мер Запоріжжя звернувся до Ради через блокування міськради. Міський голова нагадав, що відмова депутатів виконувати свої обов'язки є підставою для дострокового припинення їхніх повноважень.