Запорізька ОВА опублікувала подробиці нічного ракетного удару

"Сьогодні вночі окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробниче обладнання. Постраждалих немає. Внаслідок удару виникла пожежа в цеху підприємства, яка була вчасно ліквідована рятувальниками ДСНС", - йдеться у повідомленні ОВА.