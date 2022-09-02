Запорізька ОВА опублікувала подробиці нічного ракетного удару
10:41 05 серпня Київ, Україна
У Запорізькій ОВА повідомили подробиці нічного ракетного обстрілу передмістя Запоріжжя.
"Сьогодні вночі окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробниче обладнання. Постраждалих немає. Внаслідок удару виникла пожежа в цеху підприємства, яка була вчасно ліквідована рятувальниками ДСНС", - йдеться у повідомленні ОВА.
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