Запорізька ОВА опублікувала подробиці нічного ракетного удару

10:41 05 серпня Київ, Україна

У Запорізькій ОВА повідомили подробиці нічного ракетного обстрілу передмістя Запоріжжя.

 
"Сьогодні вночі окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробниче обладнання. Постраждалих немає. Внаслідок удару виникла пожежа в цеху підприємства, яка була вчасно ліквідована рятувальниками ДСНС", - йдеться у повідомленні ОВА.
 

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 5 серпня, війська росії випустили ракети по Запоріжжю. Декілька снарядів впали поряд з обласним центром.