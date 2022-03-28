Запоріжжя приймає внутрішніх переселенців

07:19 28 березня Київ, Україна

У Запоріжжя 27 березня прибули понад 6,5 тис. біженців, які рятувалися від війни. Про це у Facebook повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.



"За 12 днів у нашому місті зустріли 46 575 людей. Серед них 12 512 дітей”, – написав Куртєв.



Він запевнив, що у Запоріжжі люди "отримують необхідну допомогу – місця для проживання, харчування, речі першої необхідності". Крім того, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу, додав Куртев.



Запоріжжя стало важливим перевалочним пунктом для біженців із Маріуполя, які залишають зруйноване російськими окупантами місто. За даними влади, щодня до Запоріжжя приїжджають кілька тисяч людей.



