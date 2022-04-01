Запоріжжя готується прийняти 42 автобуси з Маріуполя

14:36 01 квітня Київ, Україна

Евакуаційна колона із 42 автобусами, в яких перебувають жителі обложеного Маріуполя, виїхала з Бердянська до Запоріжжя.

Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомила Маріупольська міськрада.



"Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя. До 42 автобусів, що супроводжуються машинами Червоного Хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту", - йдеться у повідомленні.



Там також зазначається, що сьогодні очікується прибуття рекордної кількості маріупольців. Тільки в автобусах перебуває дві тисячі людей.