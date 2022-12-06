Запаси високоточного озброєння у росії вже закінчуються - Буданов

У країни-агресора залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
За словами Буданова, наступна масована ракетна атака залежить від бажання росіян та технічних та регламентних робіт з обслуговування озброєння окупантів.
Росія вже кілька місяців як зіткнулася з нестачею ракетно-артилерійського озброєння. Проблеми почалися навіть із артилерією. Зараз у росіян діють обмеження. Україна, за словами керівника ГУР, має такі проблеми ще з весни.
Буданов зазначив, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив росії жодної балістичної ракети.
З Китаю, за його словами, окупанти привозять до росії пральні машини, холодильники та іншу техніку.
У той самий час американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.
Росія вже кілька місяців як зіткнулася з нестачею ракетно-артилерійського озброєння. Проблеми почалися навіть із артилерією. Зараз у росіян діють обмеження. Україна, за словами керівника ГУР, має такі проблеми ще з весни.
Буданов зазначив, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив росії жодної балістичної ракети.
З Китаю, за його словами, окупанти привозять до росії пральні машини, холодильники та іншу техніку.
У той самий час американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі