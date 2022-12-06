Запаси високоточного озброєння у росії вже закінчуються - Буданов

14:52 06 грудня Київ, Україна





Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило У країни-агресора залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Насправді запаси високоточного озброєння у росії вже закінчуються. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що, в принципі, дуже погано для самої російської федерації. Військові там знають про цю проблему. Виробництво нових ракет – воно є. Воно абсолютно мізерне в порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують. Якщо говорити про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Реально у них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть на повний нуль. Як ми бачимо, вони впевнено йдуть до цього. Виробництво нових досить обмежене і виробляється лише кілька типів високоточного ракетного озброєння", - зазначив він.

За словами Буданова, наступна масована ракетна атака залежить від бажання росіян та технічних та регламентних робіт з обслуговування озброєння окупантів.



Росія вже кілька місяців як зіткнулася з нестачею ракетно-артилерійського озброєння. Проблеми почалися навіть із артилерією. Зараз у росіян діють обмеження. Україна, за словами керівника ГУР, має такі проблеми ще з весни.



Буданов зазначив, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив росії жодної балістичної ракети.



З Китаю, за його словами, окупанти привозять до росії пральні машини, холодильники та іншу техніку.



У той самий час американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.