Запаси країни-агресора "просіли" - речник командування Повітряних сил ЗСУ

13:27 07 вересня Київ, Україна

У війні проти України армія росії все частіше використовує застаріле радянське озброєння: ракети Х-22 і Х-59, а також комплекси С-300.



Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону в середу, 7 вересня.

"Ми бачимо таку тенденцію, що ворог все частіше застосовує застаріле радянське озброєння. Якщо вчорашня доба – Х-101 ракети летіли, то це вже рідкість, бо Х-101 дуже дорогі ракети, понад 5 мільйонів доларів чи 6, а може, й більше, це найтехнологічніші ракети, які росія проти нас використовує. Часто використовуються ракети радянського виробництва: Х-22, Х-59. А також комплекси С-300, призначені для збивання повітряних цілей, використовуються для ударів по наземних цілях. Щоправда, дальність цього комплексу – 75 км, тож противник має обмежений ресурс у дальності його застосування” – розповів він.

На його думку, подібні дії свідчать, що ворог уже економить ресурси, які витратив на війну в Україні.



Військові нагадали: раніше з'являлася інформація про те, що росія звертається за безпілотниками до Ірану, а за снарядами для артилерії – до Північної Кореї.



Ігнат додав, що Україна у свою чергу чекає на постачання західної зброї - німецьких комплексів IRIS-T та норвезьких комплексів NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України.