Запаси країни-агресора "просіли" - речник командування Повітряних сил ЗСУ

У війні проти України армія росії все частіше використовує застаріле радянське озброєння: ракети Х-22 і Х-59, а також комплекси С-300.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону в середу, 7 вересня.
На його думку, подібні дії свідчать, що ворог уже економить ресурси, які витратив на війну в Україні.
Військові нагадали: раніше з'являлася інформація про те, що росія звертається за безпілотниками до Ірану, а за снарядами для артилерії – до Північної Кореї.
Ігнат додав, що Україна у свою чергу чекає на постачання західної зброї - німецьких комплексів IRIS-T та норвезьких комплексів NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України.
Військові нагадали: раніше з'являлася інформація про те, що росія звертається за безпілотниками до Ірану, а за снарядами для артилерії – до Північної Кореї.
Ігнат додав, що Україна у свою чергу чекає на постачання західної зброї - німецьких комплексів IRIS-T та норвезьких комплексів NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України.
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