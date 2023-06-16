Західні союзники обговорюють план гарантій безпеки до вступу України в НАТО

16:55 23 травня Київ, Україна

Західні союзники України обговорюють план гарантій безпеки для держави до того моменту, коли вона зможе стати членом Північноатлантичного альянсу.



Про це у відповідь на запитання журналістів заявив представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу 23 травня.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує міркування про те, як краще підтримати Україну у всіх сферах. Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У березні президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що на час війни Україна не може стати членом НАТО , вона хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки. За його словами, саме це стане ключовим питанням на саміті Північноатлантичного альянсу, що відбудеться з 11 по 12 липня цього року у столиці Литви Вільнюсі.



Про це він сказав на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка прибула з візитом до України.

"Ми хотіли б відповідні кроки вперед, крім того статусу, який є у нас у наших відносинах з НАТО. Звичайно, ми дякуємо всім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою. Крім цього, нам потрібні стратегічні гарантії безпеки, і на цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме відповідні кроки назустріч з боку держав НАТО, назустріч відповідним гарантіям безпеки Україна очікує на саміті у Вільнюсі.