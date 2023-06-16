Західні союзники обговорюють план гарантій безпеки до вступу України в НАТО

Західні союзники України обговорюють план гарантій безпеки для держави до того моменту, коли вона зможе стати членом Північноатлантичного альянсу.
Про це у відповідь на запитання журналістів заявив представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу 23 травня.
Про це у відповідь на запитання журналістів заявив представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу 23 травня.
У березні президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що на час війни Україна не може стати членом НАТО, вона хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки. За його словами, саме це стане ключовим питанням на саміті Північноатлантичного альянсу, що відбудеться з 11 по 12 липня цього року у столиці Литви Вільнюсі.
Про це він сказав на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка прибула з візитом до України.
Він наголосив, що саме відповідні кроки назустріч з боку держав НАТО, назустріч відповідним гарантіям безпеки Україна очікує на саміті у Вільнюсі.
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