Західні союзники не повинні диктувати Києву умови миру - МЗС Чехії

08:36 18 листопада Київ, Україна

Західні союзники зобов'язані визнати: Україна воює проти росії, щоб фактично захистити всю Європу. Про це у четвер, 17 листопада, заявив міністр закордонних справ Чехії під час поїздки до Лондона, передає The Guardian.

"Ми не маємо бути в ситуації, коли ми диктуємо Україні умови для миру, якщо вони борються за власне виживання", - сказав глава чеського МЗС, відповідаючи на запитання, чи доречно Україні вимагати відновлення кордонів, які існували до 2014 року.



Він додав, що на кону стоять принципи ООН щодо територіальної цілісності та міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах.

"Путін хоче зруйнувати принцип, що кордони держав не змінюються за допомогою грубої сили. Українці зробили чіткий вибір, що вони не хочуть бути частиною московської імперії", - наголосив Липавський.

Він додав, що Захід має допомагати Україні у довгостроковій перспективі.