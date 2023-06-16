Західні союзники готують гарантії безпеки для України - FT

06:43 15 червня Київ, Україна

Замість конкретної обіцянки членства в НАТО , США, Британія, Німеччина та Франція хочуть укласти угоду з Україною щодо надання довгострокових гарантій безпеки.

Наразі країни спільно з Україною працюють над всеосяжною політичною декларацією, пише Financial Times із посиланням на чиновників, які погодилися говорити з журналістами на умовах анонімності.

«За їхніми словами, у рамках цієї декларації Україна укладе двосторонні угоди, які формалізують нинішній рівень військової та фінансової допомоги та закріплять її на більш довгостроковий період з можливістю розширення, якщо це буде необхідно», - пише видання.

Проте рамковий документ та двосторонні угоди не матимуть статусу юридичних договорів та будуть підписані поза рамками НАТО. Наразі тривають обговорення, і угода може бути досягнута до саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця, хоча конкретних термінів не встановлено офіційно.



Представник США заявив, що ведуться переговори з Україною та її союзниками про те, як забезпечити довгострокову безпеку Києва та запобігти будь-якій майбутній агресії після завершення війни. Адміністрація Джо Байдена активно підтримує Україну як на полі бою, так і у довгостроковій перспективі, допомагаючи їй зміцнити свої Збройні сили.



Четвірка країн розуміє, що пропозиція, яку вони подали, не задовольняє вимоги України щодо членства в НАТО чи певних часових рамок.



Напередодні майбутнього саміту у Вільнюсі президент Володимир Зеленський висловив прохання про надання дорожньої карти для приєднання України до Альянсу, а також про гарантії безпеки.



Проте західні чиновники не бажають обіцяти перспективу членства в НАТО країні, яка досі перебуває у стані війни. Вони вважають, що дискусія щодо вступу України до Альянсу затьмарює нагальну необхідність зміцнити оборону країни від росії. Західні країни вважають, що потрібно сконцентруватися на наданні необхідного озброєння, а також фінансової та політичної підтримки для відбиття вторгнення та стримування майбутніх загроз з боку москви.



Один із високопоставлених західних чиновників повідомив, що Німеччина обговорює з Україною ідею багатосторонньої рамкової угоди та визнає, що вона не відповідає вимогам Києва. Він зазначив, що українці розуміють, що отримують значну та тривалу підтримку, однак у стані війни завжди цього недостатньо.