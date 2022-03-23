Західні ЗМІ розповіли про розкіш путінських яхт - «Шехерезаду» оцінили у 500 млн фунтів

08:21 23 березня Київ, Україна

Британське видання The Sun показало розкіш, якою насолоджується Володимир Путін на борту його супер'яхти вартістю 500 млн фунтів стерлінгів, включаючи явний несмак – золотий тримач для туалетної кімнати.



Путін явно не шкодував коштів на шестипалубну Шехерезаду. Вартість супер'яхти може становити близько €1 млрд.



Офіційна вартість «Шехерезади», коли вона була завершена два роки тому, становила 500 млн фунтів стерлінгів, але інсайдери кажуть, що вона може бути ближчою до 750 млн фунтів стерлінгів.



Робітник, який допомагав будувати судно, сказав: Кожна мармурова поверхня чи золото. Тут є безліч басейнів, СПА, сауна, театр, бальні, тренажерний зал, два вертолітні майданчики. Є навіть лікарня».



З вересня 2020 року 140-метровий плавучий палац, названий на честь легендарної перської королеви, пришвартований до Марини ді Каррара в Італії. Наразі зростає тиск на Італію, де стоїть на якорі яхта, щоб її заарештували та продали на користь українців.



Чутки про те, що Путін володів яхтою, ходили з її спорудження. Але право власності на неї не було розслідуване, поки команда критика Путіна, опозиціонера Олексія Навального не опублікувала у понеділок відео, де докладно описується екіпаж — усі, як стверджують, були членами російської служби безпеки.



Тепер італійська влада закликала заарештувати яхту. Кажуть, що окремий європейський екіпаж дозволений на борту лише тоді, коли Путіна немає.



Книги на яхті свідчать про одержимість Путіна багатством, зокрема "Атлас краси" Міхаели Норок, "Історія моди" з Кіотського інституту костюма та "Фото-ікони" Ганса-Майкла Кетцле.



Викладений плиткою танцпол опускається, перетворюючись на басейн. Вважається, що це один із двох кораблів у світі з таким обладнанням, а другий на яхті Путіна Graceful.



Інші переваги: більярдний стіл, що самовирівнюється, п'ятиметровий акваріум і найбільший телевізор на яхті, що простягається на 4,5 м через всю стіну, установка якого коштувала мільйон євро.



Яхта може похвалитися двома вертолітними майданчиками. Кажуть, система безпеки із чотирма радарами здатна збивати безпілотники.



Під одним вертолітним майданчиком є ангар, досить великий, щоб зберігати вертоліт, шість водних мотоциклів, п'ять тендерів та вісім Seabobs.



У лаунжі можна побачити рояль та розкладні дивани.



Колишній член екіпажу додав: «У всьому світі захоплюють яхти, що належать олігархам, але «Шехерезада» сидить там на очах біля пристані для яхт в Італії. Це просто не видається правильним».