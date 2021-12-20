Західні ЗМІ попереджають: Путін готується до нападу на Україну

10:34 16 листопад Київ, Україна

1 листопада видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, на яких видно, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.



The Washington Post повідомила про те, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки і військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію в квітні.



У відповідь РФ, звичайно, продовжує заперечувати те, що відбувається. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав публікацію Politico, а згодом та інших впливових ЗМІ, інформаційним вкиданням.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про «велику і незвичайну» військову присутність Росії, яка стала помітною в останні тижні. За його словами, те, що російське військо вже перебуває на кордоні з Україною, означає, що якщо Росія вирішить «вдатися до військової агресії проти України», часу на попередження і підготовку немає. Столтенберг закликав Росію пояснити свої плани, пов'язані із нарощуванням своїх військ на кордоні з Україною.



Вчора стало відомо про нові рішення Путіна – цього разу про підтримку окупаційних режимів «ДНР» та «ЛНР». Глава держави-агресора доручив допустити товари з ДНР та ЛНР до російських державних закупівель нарівні з російськими. Йдеться про можливості для тих небагатьох підприємств, які продовжують існувати на окупованій частині Донбасу, брати участь у тендерних процедурах з постачання товарів, що фінансуються коштом державного бюджету РФ.



Конгресмен-республіканець Майк Тернер разом із соратником Майком Роджерсом закликали Білий дім «вжити негайних та швидких заходів щодо надання підтримки Україні у формі розвідки та зброї». «Хоча наміри Росії є невизначеними, присутність елітної першої гвардійської танкової армії Росії підкріплює побоювання, що Росія планує додаткові вторгнення на територію України», – пишуть вони.



Керівництво України намагається всіляко заспокоїти своїх громадян. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає поведінку РФ «демонстративною». Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію так: «Я сподіваюся, що тепер світ бачить, хто хоче миру, а хто концентрує близько 100 тисяч військ на нашому кордоні. Водночас, скажімо прямо, така поведінка нашого сусіда нас не дивує та не лякає. Лякає, що це раптом стало відкриттям для деяких журналістів та експертів, які підняли медіаголос». Зеленський наголосив, що тиск Росії вже не діє на Україну.



Але, незважаючи на це, тривога щодо поведінки країни-агресора цього разу продовжує поширюватися у світі. Захід тепер не тільки переживає і висловлює традиційне «глибоке занепокоєння», а й обіцяє не залишитися осторонь цього конфлікту.



Financial Times, описуючи ситуацію на кордонах України, посилається на дані заступниці голови Міноборони Ганни Маляр. За її словами, на Заході "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими". Чиновниця каже, що інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.



За оцінками начальника військової розвідки України Кирила Буданова, Росія розгорнула на півночі, сході та півдні поблизу України та на захоплених територіях до 114 тис. військовослужбовців, у тому числі близько 92 тис. солдатів сухопутних військ. Він підкреслив, що армія РФ «демонстративно покинула танки, бойові машини та реактивні системи біля нашого кордону» після великомасштабних спільних військових навчань із Білоруссю у вересні.