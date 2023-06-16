Західні ЗМІ пишуть про початок контрнаступу. Українська влада не підтверджує

Ряд західних медіа з посиланням на власні джерела сьогодні 8 червня повідомили, що Україна вже почала великий контрнаступ.. Українська влада та Генштаб ЗСУ спростовують цю інформацію.
Так видання The Washington Post з посиланням на чотирьох військових, включаючи офіцерів, написало , що "почався довгоочікуваний контрнаступ українських сил".. яке відкриває фазу війни, спрямовану на відновлення територіального суверенітету України”.
За даними журналістів, ЗСУ, зокрема, активізували атаки у Запорізькій області.
У NBC NEWS також повідомили про початок українського контрнаступу на південному сході з посиланням на одного офіцера та одного солдата, які знаходяться поблизу лінії фронту.
У свою чергу видання ABC NEWS написало з посиланням на джерело, близьке до президента Зеленського, що Україна, ймовірно, почала контрнаступ кілька днів тому.. За даними журналістів, на південь від Запоріжжя "почалася велика битва".
У той же час представник Генерального штабу ЗСУ, коментуючи повідомлення ЗМІ, заявив агентству Reuters, що "не має такої інформації".
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов також напередодні в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу для звільнення окупованих росією територій, а його початок "буде помітним для всіх".
Так видання The Washington Post з посиланням на чотирьох військових, включаючи офіцерів, написало , що "почався довгоочікуваний контрнаступ українських сил".. яке відкриває фазу війни, спрямовану на відновлення територіального суверенітету України”.
За даними журналістів, ЗСУ, зокрема, активізували атаки у Запорізькій області.
У NBC NEWS також повідомили про початок українського контрнаступу на південному сході з посиланням на одного офіцера та одного солдата, які знаходяться поблизу лінії фронту.
У свою чергу видання ABC NEWS написало з посиланням на джерело, близьке до президента Зеленського, що Україна, ймовірно, почала контрнаступ кілька днів тому.. За даними журналістів, на південь від Запоріжжя "почалася велика битва".
У той же час представник Генерального штабу ЗСУ, коментуючи повідомлення ЗМІ, заявив агентству Reuters, що "не має такої інформації".
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов також напередодні в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу для звільнення окупованих росією територій, а його початок "буде помітним для всіх".
Раніше, 4 червня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала у Telegram відеоролик із українськими бійцями, які закликають до інформаційної тиші напередодні контрнаступу Сил оборони.
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