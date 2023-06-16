Західні ЗМІ пишуть про початок контрнаступу. Українська влада не підтверджує

20:33 08 червня Київ, Україна





Так видання The Washington Post з посиланням на чотирьох військових, включаючи офіцерів,



За даними журналістів, ЗСУ, зокрема, активізували атаки у Запорізькій області.



У NBC NEWS також



У свою чергу видання ABC NEWS



У той же час представник Генерального штабу ЗСУ, коментуючи повідомлення ЗМІ,



Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов також напередодні в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу для звільнення окупованих росією територій, а його початок "буде помітним для всіх". Ряд західних медіа з посиланням на власні джерела сьогодні 8 червня повідомили, що Україна вже почала великий контрнаступ.. Українська влада та Генштаб ЗСУ спростовують цю інформацію.Так видання The Washington Post з посиланням на чотирьох військових, включаючи офіцерів, написало , що "почався довгоочікуваний контрнаступ українських сил".. яке відкриває фазу війни, спрямовану на відновлення територіального суверенітету України”.За даними журналістів, ЗСУ, зокрема, активізували атаки у Запорізькій області.У NBC NEWS також повідомили про початок українського контрнаступу на південному сході з посиланням на одного офіцера та одного солдата, які знаходяться поблизу лінії фронту.У свою чергу видання ABC NEWS написало з посиланням на джерело, близьке до президента Зеленського, що Україна, ймовірно, почала контрнаступ кілька днів тому.. За даними журналістів, на південь від Запоріжжя "почалася велика битва".У той же час представник Генерального штабу ЗСУ, коментуючи повідомлення ЗМІ, заявив агентству Reuters, що "не має такої інформації".Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов також напередодні в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу для звільнення окупованих росією територій, а його початок "буде помітним для всіх".

Раніше, 4 червня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала у Telegram відеоролик із українськими бійцями, які закликають до інформаційної тиші напередодні контрнаступу Сил оборони.