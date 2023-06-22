Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни — Reuters

18:54 22 червня Київ, Україна

Київ прагне залучити іноземні компанії з виробництва зброї в Україну. Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на пів дюжини керівників, які були присутні на Паризькому авіашоу.



Україна намагається збільшити свій арсенал від безпілотників і боєприпасів до танків, оскільки вона бореться, щоб відбити вторгнення росії. Україна також прагне збільшити можливості працевлаштування та стабілізувати економіку, зруйновану війною.



Раніше заступник українського міністра повідомив Reuters, що Київ веде переговори з оборонними компаніями Німеччини, Франції, Італії та Східної Європи щодо потенційного виробництва зброї в Україні.



Але керівники компаній заявили, що існує дуже великий ризик.

"Ви просто повинні думати про стан ситуації ширше... і про ризик, пов'язаний із цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed Martin Грег Ульмер.

Представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу. При цьому одна з компаній готова підписати листа про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій. Однак жоден із опитаних не висловив зацікавленості у прямому інвестуванні під час війни.