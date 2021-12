Західні медіа прокоментували переговори Байдена з Путіним

16:38 31 грудень Київ, Україна

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели 50-хвилинну телефонну розмову, ініційовану Путіним.

Лідери знову торкалися теми України та нарощування сил НАТО, російської "занепокоєності" і кілька разів обмінялися то погрозами не зазнавати санкцій чи спекуляцій, то спільними заспокоєннями про дипломатичні підходи і те, що НАТО не розміщуватиме в Україні ракети.

Західні ЗМІ настрої у розмові бачать по-різному.



Міжнародне інформаційне агентство Reuters пише, що, незважаючи на розмови про дипломатію, тон дзвінка офіційні особи з обох боків охарактеризували як "серйозний". Проте жодна з країн не вказала на значний прогрес у досягненні резолюції чи "накресленні" будь-якої угоди.



Вашингтон не надто переконаний, що Росія відведе близько 10 тисяч військових від українських кордонів, а чиновники кажуть, що бачать мало доказів зменшення військової присутності.. Сполучені Штати вперше розгорнули свій військовий літак JSTARS в українському повітряному просторі на початку цього тижня, хоча у регіоні поширені різні типи літаків спостереження.



Байден ще раз нагадав про різні санкції, які чекатимуть Росію у разі ескалації. Пізніше помічники президента додали, що вони включають заходи, які відключили б Росію від глобальної фінансової системи з одночасним збільшенням озброєння НАТО.



Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков зазначив після розмови, що Путін "негайно відповів", що будь-які санкції зараз чи пізніше "можуть призвести до повного розриву зв'язків між нашими країнами" і додав, що Путін зазначив, що "це було б непорозумінням, яке наші сини сприймуть як велику помилку ".





Путін порівняв нинішню напруженість із кубинською ракетною кризою часів холодної війни у 1962 році. Reuters пише, що Вашингтон розглядає багато вимог Росії, включаючи обмеження військової присутності НАТО як нечергові.

Видання Politico пише, що представники адміністрації Байдена після розмови висловили надію, що більш офіційні "переговори про стратегічну стабільність" між Вашингтоном і Москвою, призначені на січень з багатьох питань, можуть призвести до виходу із нинішньої кризи.



Неназвана американська посадова особа, яка не захотіла назвати свого імені, сказала, що Байден бачить два аспекти підходу США до політики Путіна, від якої і залежать наступні кроки Білого дому.. Це "коригування та збільшення позиції сил НАТО у країнах-союзниках", а також "додаткова допомога Україні, щоб вона могла далі захищати себе та свою територію".



Проте російська сторона, яка останніми днями погрожувала, що включення України до НАТО призведе до великої війни в Європі, після цього дзвінка налаштувалася на позитивний тон. Як повідомляється, Ушаков заявив, що Байден сказав Путіну, що Сполучені Штати не розміщуватимуть ракети в Україні.

"Цікаво, що Ушаков незабаром після дзвінка прозвучав оптимістично.. запевнив, що США не мають наміру розміщувати ракети в Україні", – сказав Джон Харді, експерт з Росії в дослідному інституті Foundation for Defence of Democracies. "З російської сторони вони здаються трохи оптимістичнішими, ніж взагалі були", додав Харді, маючи на увазі, що Росія сприйняла слова Байдена не зовсім так, як це насправді мало б прозвучати.

"Я стурбована тим, що він намагається зібрати розвіддані про Байдена або створити основу для того, що він все одно має намір зробити", - сказала Евелін Фаркас, колишня заступник помічника міністра оборони Росії, України та Євразії в адміністрації президента Барака Обами.

"Цілком можливо, що [Путін] вирішив вторгнутися", - додала вона. "Я думаю, що Байден повинен був прийняти дзвінок, але для мене це не обов'язково гарний знак. Дехто каже, що це може бути спробою деескалації від Путіна. Боюся, що це не так і все навпаки".

The Washington Post звертає увагу на "заклопотаність" Путіна та угоди про безпеку. Зокрема, під час розмови Путін зажадав якнайшвидшого ухвалення запропонованої угоди про безпеку, яка забороняє Україні вступати до НАТО і виключає будь-яке інше розширення на схід військового альянсу. Він звинуватив західні країни у посяганні на кордони Росії за допомогою військових навчань у Чорноморському регіоні та перетворення України на плацдарм для антиросійських дій.



Видання пише, що деякі російські чиновники вважають, що Байден має всього кілька тижнів, щоб погодитися на вимоги, від яких НАТО давно відмовляється. Білий дім категорично відкинув будь-які заборони членства в НАТО, заявивши, що всі суверенні країни повинні зберегти право приймати рішення щодо безпеки.



Високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності сказав журналістам після дзвінка в четвер, що Путін прагне задати "тенор і тон" майбутнім особистим переговорам між Вашингтоном і Москвою, які заплановані на початку січня.. Це будуть двосторонні переговори у Женеві 9 та 10 січня, додав чиновник.. Після цього відбудуться переговори у Раді Росія-НАТО 12 січня та переговори в Організації з безпеки та співробітництва в Європі 13 січня, до якої входить і Україна.



Неназваний чиновник додав, що ці переговори мають визначити певні межі, адже деякі з домовленостей можуть бути досягнуті, проте інші неможливі. Також The Washington Post нагадує про тижневу заяву радника Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, що Сполучені Штати мають власний список проблем безпеки дій Росії, які необхідно внести на січневі переговори.



За повідомленням The New York Times, американські чиновники відмовилися обговорювати суть розмови, наполягаючи на тому, що, на відміну від росіян, вони не вестимуть переговори публічно.



Що цікаво, The New York Times пише, що звинувачення від Путіна у бік США та НАТО у створенні загрози безпеці Росії, можливо, не має на увазі те, що американські чиновники спочатку зрозуміли. Це звинувачення, яке російські чиновники неодноразово висували останнім часом, спочатку спантеличило американських чиновників і здавалося, що РФ має на увазі протитанкову зброю Javelin та інші дрібні боєприпаси, які США надали Україні для стримування атаки.

"Але з часом стає все більш зрозумілим, що росіяни мають на увазі ядерну та неядерну зброю "глобального удару", включаючи ядерні ракети середньої дальності.. Деякі американські офіційні особи кажуть, що занепокоєння Путіна може створити певну основу для нових переговорів із Росією.. особливо тому, що немає планів розгорнути нове покоління такої зброї на європейській території”, - пише у статті.

На відміну від коментарів від російських чиновників, поданих у The Washington Post, видання The New York Times наводить слова Юрія Ушакова про те, що "поки неясно", чи йдуть обидві сторони до компромісу, проте він зазначив, що Росія не має конкретного терміну для переговорів



При цьому ньюйоркські медіа зазначає, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні дзвінка у четвер висловив стурбованість тим, що США можуть затягнути довше переговори, навіть якщо висловили готовність до участі в них.