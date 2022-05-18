Західні аналітики порівняли режим сталінізму та «пізнього путінізму»

09:07 18 травня Київ, Україна

Аналітики The Atlantic та The Washington Post, досліджуючи геноцид українців у 1930-х та війну путіна проти України, дійшли висновків, що режим путіна все більше нагадує сталінізм, хоча виявили й нові риси сучасної диктатури.

Ось основні подібності та відмінності сталінізму та «пізнього путінізму» з погляду дослідників:



✅ Подібності

▪️ Показова демонстрація сили, пихаті паради, зайві хвастощі "непереможною і легендарною" армією.

▪️ Оточення, що створює культ особистості: підтакує, потурає всім капризам, що заважає усвідомити диктатору, як на його дії реагує населення.

▪️ Повне нівелювання опонентів. Обидва режими вбивали та відправляли у в'язницю опозицію, викорінюючи інакодумство.

▪️ Використання нафти як інструменту геополітики.

▪️ Головний посил пропаганди: «весь світ проти нас».



❌ Відмінності

▪️ Публічність. сталін ховався з поля зору народу і уникав присутності в медіа, у той час як путін використовує кожну можливість показатися в медіапросторі та підкріпити свій образ вождя.

▪️ Правлячий клас. сталін мав непохитну підтримку партії і саме від імені партії та її руками втілював усі плани. путін такої партії не має: усім керують віддані йому чиновники та силовики.



Автори досліджень стверджують, що путінізм з урахуванням всіх особливостей все-таки не зможе стати новою ітерацією сталінізму. Оскільки:

Оточення путіна розсипається під тиском санкцій, віддаючи перевагу збереженню своїх багатств перед збереженням «вірності до труни».

росії з початку війни (і до неї) масово втрачає інтелектуальний прошарок, який радісно приймає все більш об'єднаний Захід. Такі кадри потрібні для незалежного технологічного розвитку та можливості довго "протистояти" тому ж Заходу.

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Політичні дослідники з Кебриджу вважають, що хоча заміщення демократії автократією в багатьох країнах світу, в Європі, Африці та Азії, — це новий виток у світовій політиці, є й ключова відмінність — сучасні автократії конкурують не між собою, а з демократіями, і архаїчніші системи у цій боротьбі приречені на поразку.