Західний кордон України за добу перетнуло майже 70 тисяч людей

За добу 18 березня державний кордон України з Євросоюзом та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та майже 13 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у МВС України.
Пасажиропотік протягом останніх трьох діб має тенденцію до зменшення.
Минулої доби з України вибули понад 50 тисяч людей. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів.
В Україну за минулу добу прибули майже 19 тисяч людей. Понад 15 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких повернулися для захисту Батьківщини.
Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися понад 317 тисяч наших земляків.
Пасажиропотік протягом останніх трьох діб має тенденцію до зменшення.
Минулої доби з України вибули понад 50 тисяч людей. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів.
В Україну за минулу добу прибули майже 19 тисяч людей. Понад 15 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких повернулися для захисту Батьківщини.
Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися понад 317 тисяч наших земляків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі