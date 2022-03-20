Західний кордон України за добу перетнуло майже 70 тисяч людей

11:42 19 березня Київ, Україна

За добу 18 березня державний кордон України з Євросоюзом та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та майже 13 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у МВС України.



Пасажиропотік протягом останніх трьох діб має тенденцію до зменшення.



Минулої доби з України вибули понад 50 тисяч людей. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів.



В Україну за минулу добу прибули майже 19 тисяч людей. Понад 15 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких повернулися для захисту Батьківщини.



Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися понад 317 тисяч наших земляків.





