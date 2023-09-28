Захід заморозив російські активи на суму $8 мільярдів

12:19 28 вересня Київ, Україна

Західні країни заморозили російські суверенні активи, їхня загальна сума становить $8 мільярдів. Деякі країни висловили пропозиції використати ці кошти для фінансування відновлення України, проте інші сторони, включаючи Європейський центральний банк, висловили побоювання щодо юридичної сторони та наслідків такого кроку.



Про це повідомляє The Financial Times.



Пенні Пріцкер, спеціальна представниця президента США з питань економічного відновлення України, наголосила, що російські суверенні активи, заморожені Заходом, мають бути використані для відновлення України після війни. Вона також наголосила, що команда юристів працює над з'ясуванням можливих варіантів використання цих активів.

"По суті, якби я мала сказати не з юридичної точки зору, а з точки зору етики та моралі, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні робити внесок у відновлення України. Як це зробити з юридичного погляду, це те, над чим ще працюють", - сказала Пріцкер.

Вона також зазначила, що основна частина російських суверенних активів знаходиться у країнах Європейського Союзу та Японії.