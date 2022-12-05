Захід розглядає два варіанти "Нюрнберга" для російського керівництва

10:34 05 грудня Київ, Україна





Про це пише The Guardian з посиланням на посла США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак. Ключові постаті в адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше схиляються до ідеї створення спеціального трибуналу, який вивчить роль російського керівництва у військових злочинах в Україні. При цьому вони обговорюють два варіанти організації такого суду.Про це пише The Guardian з посиланням на посла США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.



«Це те, що дуже турбує президента [України Володимира] Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велике значення», - сказала Ван Шаак.



За її словами, зараз в адміністрації Байдена розглядають «усі аспекти» та підтримують вживання деяких проміжних заходів, «особливо коли йдеться про збереження доказів».



Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів росії у березні цього року. Однак у Києві вважають, що він зможе переслідувати лише конкретних злочинців, яких вдасться екстрадувати. Тому українська влада наполягає на створенні окремого трибуналу для російського керівництва.



За словами Ван Шаак, Західні дипломати на цей момент розглядають два можливі варіанти такого трибуналу. У першому випадку Україна та



У другому варіанті Україна спільно з ЄС чи Радою Європи створить внутрішній суд. Такий трибунал може отримати додаткову міжнародну підтримку голосуванням на Генеральній асамблеї ООН, пояснила Ван Шаак.



Обидва трибунали судитимуть «обмежену кількість обвинувачених, ймовірно, найвище політичне керівництво і, можливо, деяких високопосадовців», розповіла вона.



В ООН вже підготували проєкт резолюції щодо створення трибуналу над росією. Однак у ідеї є й супротивники. Вони вважають, що поява резолюції може знизити статус МКС і з великою ймовірністю відштовхне кремль від переговорів про припинення бойових дій. При цьому глави держав та міністри закордонних справ відповідно до міжнародного права мають імунітет від переслідування в національних судах.



Проте проведення трибуналу над російським керівництвом підтримують Єврокомісія, Франція, Нідерланди та країни Балтії. У кремлі заздалегідь відкидають будь-які спроби створення суду над росією та її керівництвом. За її словами, зараз в адміністрації Байдена розглядають «усі аспекти» та підтримують вживання деяких проміжних заходів, «особливо коли йдеться про збереження доказів».Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів росії у березні цього року. Однак у Києві вважають, що він зможе переслідувати лише конкретних злочинців, яких вдасться екстрадувати. Тому українська влада наполягає на створенні окремого трибуналу для російського керівництва.За словами Ван Шаак, Західні дипломати на цей момент розглядають два можливі варіанти такого трибуналу. У першому випадку Україна та ООН можуть укласти двосторонній договір, «у деякому сенсі благословенний Генеральною асамблеєю», а також «що забезпечує політичну підтримку всього міжнародного співтовариства».У другому варіанті Україна спільно з ЄС чи Радою Європи створить внутрішній суд. Такий трибунал може отримати додаткову міжнародну підтримку голосуванням на Генеральній асамблеї ООН, пояснила Ван Шаак.Обидва трибунали судитимуть «обмежену кількість обвинувачених, ймовірно, найвище політичне керівництво і, можливо, деяких високопосадовців», розповіла вона.В ООН вже підготували проєкт резолюції щодо створення трибуналу над росією. Однак у ідеї є й супротивники. Вони вважають, що поява резолюції може знизити статус МКС і з великою ймовірністю відштовхне кремль від переговорів про припинення бойових дій. При цьому глави держав та міністри закордонних справ відповідно до міжнародного права мають імунітет від переслідування в національних судах.Проте проведення трибуналу над російським керівництвом підтримують Єврокомісія, Франція, Нідерланди та країни Балтії. У кремлі заздалегідь відкидають будь-які спроби створення суду над росією та її керівництвом.



«Щодо спроб заснувати якісь трибунали, вони не матимуть жодної легітимності, не будуть нами прийняті і будуть засуджуватися нами», — заявив минулого тижня прессекретар президента росії дмитро пєсков.