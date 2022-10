Захід заперечує можливість ядерного удару Росії, але підготовку до нього веде.

11:03 15 жовтня Київ, Україна

Чиновники західних країн таємно розробляють план дій на випадок можливого ядерного удару Росії по Україні. Уряди мають намір запобігти паніку у своїх країнах. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на своє джерело.

За інформацією ЗМІ, офіційні особи на Заході переглядають плани надання екстреної підтримки та заспокоєння населення, яке побоюється ядерної ескалації.. Однак видання зазначає, що Захід вважає малоймовірною ядерну кризу.

Газета зазначила, що кампанії з інформування громадськості та шкільні навчання про те, як вижити в ядерній війні були характерними для часів холодної війни. Зокрема, так звані кампанії "Пригнись і накрийся" (Duck and Cover) у США у 1950-х роках, "У кожного є шанс" (Everyone has a chance) у Західній Німеччині на початку 1960-х років, "Захистити та вижити (Protect and Survive) у Великій Британії наприкінці 1970-х рр.

Генеральний секретар Кампанії за ядерне роззброєння Кейт Хадсон заявила, що нинішнє "розсудливе планування" походить від кампанії "Захистити і вижити".

Раніше повідомлялося, що можливе застосування ядерної зброї проти України, швидше за все, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО.