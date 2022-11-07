Захід налаштований на посилення захисту українського неба - Резніков

15:49 04 листопада Київ, Україна

Для України пріоритетом є протиповітряна, протиракетна оборона та західні партнери також налаштовані насамперед на посилення захисту українського неба.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Suspilne.

"У нас пріоритетом номер один є протиповітряна, протиракетна оборона. Це наші партнери дуже добре зрозуміли. Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS вже в дорозі із відповідно підготовленими нашими екіпажами", - сказав він.

За словами міністра, Україна також отримає систему Crotale від Франції.

"Поки що ми допрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів. Наші партнери налаштовані не лише на короткострокову допомогу, а навіть не лише на середньострокову. На довгострокові розуміння перспектива у них також є", - зазначив Резніков.

Тому, за його словами, Україна та партнери обговорюють усе: хаби з ремонту та відновлення, створення нових майданчиків, розвитку та замовлення у їхніх виробників тієї зброї, яка потрібна Україні "з розрахунку не на один місяць, не на два, не на три".

"Бо всі розуміють, що навіть перемога України, яка відбудеться, сподіваюся, що вона відбудеться у найближчому майбутньому, не означає, що ця підтримка зупиниться", - сказав міністр.

Резніков зазначив, що для українського ВПК є два основні виклики:

налагодження ремонту та обслуговування цих складних систем;

розвиток системи нових технологій у полі бою, таких як безпілотники.

"До того ж безпілотники не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що у воді і під водою, і по землі. Тому сьогодні ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками.. Це серйозний виклик для виробників", – наголосив він.

За словами міністра, на сьогодні готується трирівнева система відновлення та ремонту військової техніки:

найпростіший ремонт має відбуватися у військових частинах, підрозділах на полі бою, а для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладнанням та технічними документами;

в Україні - ремонт середньої складності на українських підприємствах;

надто складний ремонт – за межами України на підприємствах наших партнерів. Наприклад, Чехії, Польщі.

"Станом на сьогодні виробництво 155-го калібру для сучасних артилерійських установок натовського стандарту ми поки що не налагоджуємо. Сподіваємося, що отримуватимемо підтримку боєприпасами від партнерів", - сказав Резніков.

Проте, за словами міністра, Україна має артилерійську установку 155-го калібру "Богдана", яка вже пройшла перші випробування.

"У нас є прямий діалог з виробниками, і якщо далі відбуватиметься розвиток виробництва гаубиці, то відповідно під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів. Поки що від наших партнерів 155 калібру нам достатньо", - підкреслив він.

Резніков також заявив, що після перемоги України у війні на чільне місце вийде питання посилення НАТО.

"Україна вже всім довела, що має кращий досвід та вміння у протистоянні агресії росії. Сьогодні такої експертизи, яку мають ЗСУ, не має жодна армія світу. Тому питання посилення НАТО стоятиме номер один після перемоги. Бо лише Україна здатна реально посилити країни НАТО", – сказав він.

Міністр переконаний, що Україна закінчить цю війну повною деокупацією земель та виходом на міжнародно визнані кордони станом на 1991 рік.