Захід має надати Україні бойові літаки - екскомандувач НАТО

Колишній головнокомандувач сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс закликав Захід надати Україні бойові літаки.
Про це він сказав у ефірі ZDF.
"Я вважаю, що Україні потрібні бойові літаки", - сказав Ставрідіс.
Зокрема, він виступає за надання Києву польських винищувачів МіГ-29 та американських F-16.
За словами Ставрідіса, МіГ-29 можна поставити безпосередньо, і українці знають, як ними керувати. Щодо другого типу літаків, то ця схема займе більше часу, але українські пілоти досить швидко могли б навчитися керувати F-16: "Це відносно простий літак, який легко освоїти".
Адмірал США також назвав постачання західних танків в Україну "критично важливим". Цей вид озброєння українських військ є важливим для наземного бою незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки.
Проте, за його словами, російські нападники успішніші "в небі", ніж на землі. Саме тому Україна має й надалі отримувати підтримку у захисті свого повітряного простору.
"Це означає, наприклад, батареї Patriot, які постачаються Сполученими Штатами, а потім, можливо, і Німеччиною", - сказав Ставрідіс.
Водночас колишній командувач розділяє оцінку начальника Генерального штабу США Марка Міллі щодо ходу війни.
"Питання Криму, зокрема, буде дуже складним", - сказав Ставрідіс.
Про це він сказав у ефірі ZDF.
"Я вважаю, що Україні потрібні бойові літаки", - сказав Ставрідіс.
Зокрема, він виступає за надання Києву польських винищувачів МіГ-29 та американських F-16.
За словами Ставрідіса, МіГ-29 можна поставити безпосередньо, і українці знають, як ними керувати. Щодо другого типу літаків, то ця схема займе більше часу, але українські пілоти досить швидко могли б навчитися керувати F-16: "Це відносно простий літак, який легко освоїти".
Адмірал США також назвав постачання західних танків в Україну "критично важливим". Цей вид озброєння українських військ є важливим для наземного бою незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки.
Проте, за його словами, російські нападники успішніші "в небі", ніж на землі. Саме тому Україна має й надалі отримувати підтримку у захисті свого повітряного простору.
"Це означає, наприклад, батареї Patriot, які постачаються Сполученими Штатами, а потім, можливо, і Німеччиною", - сказав Ставрідіс.
Водночас колишній командувач розділяє оцінку начальника Генерального штабу США Марка Міллі щодо ходу війни.
"Питання Криму, зокрема, буде дуже складним", - сказав Ставрідіс.
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