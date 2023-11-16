Заморожування поставок та голод в Україні: подробиці підготовки росії до вторгнення

Росія активно готувалася до розкрадання зерна та заморювання голодом українського населення протягом кількох місяців до того, як глава кремля дав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.
Ці твердження надходять із звіту міжнародної правозахисної групи Global Rights Compliance (GRC), на який посилається видання The Independent.
Інформація, зібрана правозахисниками, вказує на те, що при перетині російськими танками українського кордону 24 лютого 2022 року спочатку атакувалися райони, багаті на зерно, а також впливали на інфраструктуру з виробництва продуктів харчування.
Крім того, GRC виявила, що російський оборонний підрядник розпочав закупівлю вантажівок для перевезення зерна та трьох нових 170-метрових балкерів ще у грудні 2021 року, що свідчить про планування розкрадання українських продовольчих ресурсів задовго до вторгнення.
Російські війська отримали контроль над українськими фермами менш ніж за тиждень після початку вторгнення, досягнувши експорту 12 000 тонн зерна на день із тимчасово окупованих територій України.
GRC має намір надати докази цього попереднього планування на високому рівні Міжнародному кримінальному суду з надією на міжнародне судове переслідування путіна за військовий злочин, включаючи заморювання голодом як метод ведення війни.
Ці твердження надходять із звіту міжнародної правозахисної групи Global Rights Compliance (GRC), на який посилається видання The Independent.
Інформація, зібрана правозахисниками, вказує на те, що при перетині російськими танками українського кордону 24 лютого 2022 року спочатку атакувалися райони, багаті на зерно, а також впливали на інфраструктуру з виробництва продуктів харчування.
Крім того, GRC виявила, що російський оборонний підрядник розпочав закупівлю вантажівок для перевезення зерна та трьох нових 170-метрових балкерів ще у грудні 2021 року, що свідчить про планування розкрадання українських продовольчих ресурсів задовго до вторгнення.
Російські війська отримали контроль над українськими фермами менш ніж за тиждень після початку вторгнення, досягнувши експорту 12 000 тонн зерна на день із тимчасово окупованих територій України.
GRC має намір надати докази цього попереднього планування на високому рівні Міжнародному кримінальному суду з надією на міжнародне судове переслідування путіна за військовий злочин, включаючи заморювання голодом як метод ведення війни.
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