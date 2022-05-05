Заморожені активи росіян слід конфіскувати на користь України – голова Євроради

07:59 05 травня Київ, Україна

Глава Європейської ради Шарль Мішель виступив за ідею повної конфіскації активів росіян, які перебувають під санкціями, на користь України.



У той самий час як юрист він розуміє, що юридичний рівень цього питання непростий.

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не тільки заморозити активи, але й запобігти їхній конфіскації, зробити їх доступними для відновлення країни", - заявив Мішель.

Глава Євроради зазначив, що ЄС має 27 правових систем. У багатьох країнах буде необхідне відповідне рішення суду. Цей процес Мішель охарактеризував як важкий та тривалий.



У той самий час юридичній службі Ради вже доручили підготувати можливі ідеї. Йдеться про пошук юридичного рішення, яке б уможливило конфіскацію російських активів, що перебувають під санкціями країн світу.



Мішель зазначив, що, на його думку, це питання про справедливість. Необхідно, щоб російські активи стали доступні українській владі. Тоді гроші спрямують на відновлення країни.



Мішель про план Маршалла для України

Глава Євроради привітав конференцію, яка відбудеться 5 травня з ініціативи Польщі та Швеції. На думку Мішеля, ця подія має стати відправною точкою для реалізації плану Маршалла для України. За словами голови Євроради, саме час надіслати потужний сигнал про підтримку України.



Мішель підкреслив, що зараз потрібні рішення, гроші, сильна координація, а також політична воля.



Як цілі, яких необхідно досягти найближчим часом, глава Євроради виділив:

гуманітарну допомогу;

ліквідність;

відновлення України.

За словами Мішеля, потрібно мобілізувати гроші на відновлення України. Трастовий фонд має значно полегшити процес. Так, українські друзі з різних куточків світу зможуть виявити свою солідарність.