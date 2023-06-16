Заступниця міністра оборони повідомляє про припинення просування ворожих сил в Україні
19:49 31 травня Київ, Україна
Сили ЗСУ успішно протистоять наступальним діям російської армії на Бахмутському напрямку.
Про це поінформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Наша армія успішно припинила просування ворожих сил. Хоча події в новинах можуть створити враження про тимчасове затишшя, насправді ситуація не така – це лише ілюзія. Ворог активно збільшує обстріли артилерією, і їхня кількість стає порівнянною з періодом найзапекліших боїв", – додала заступниця міністра.
У той самий час противник проводить перегрупування, замінюючи "найманців" регулярними збройними силами. Українські воїни перешкоджають російським силам у реалізації їхніх планів.
"Наші військові виконують важливу місію. Кілька днів тому просування противника було зупинено. Однак це не означає, що наші сили простоюють. Вони виконують інші завдання, які ми не можемо розкрити. Ці завдання спрямовані на підвищення боєздатності. Те, що сьогодні може здатися тимчасовим затишшям, насправді обидві сторони готуються та зміцнюються для продовження боротьби. Війна та суперництво за цей напрямок тривають", – підкреслила Маляр.
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