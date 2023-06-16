Заступниця міністра оборони повідомляє про припинення просування ворожих сил в Україні

19:49 31 травня Київ, Україна

Сили ЗСУ успішно протистоять наступальним діям російської армії на Бахмутському напрямку.



Про це поінформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наша армія успішно припинила просування ворожих сил. Хоча події в новинах можуть створити враження про тимчасове затишшя, насправді ситуація не така – це лише ілюзія. Ворог активно збільшує обстріли артилерією, і їхня кількість стає порівнянною з періодом найзапекліших боїв", – додала заступниця міністра.

У той самий час противник проводить перегрупування, замінюючи "найманців" регулярними збройними силами. Українські воїни перешкоджають російським силам у реалізації їхніх планів.