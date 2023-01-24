Заступник міністра оборони подав у відставку

10:29 24 січня Київ, Україна

На тлі скандалу через закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування українським військовим заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.



Про це повідомляють у Міноборони.



Вказано, що В'ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ у результаті кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею послуг харчування".



"Незважаючи на те, що озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вищі, ніж будь-які кабінети чи крісла", – йдеться у повідомленні.



У Міноборони вважають, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об'єктивність при додаткових уточненнях та можливих розслідуваннях.



"Міноборони дотримується принципу нульової толерантності до корупції, з повагою ставиться до демократичного контролю та забезпечить абсолютну прозорість для проведення будь-яких перевірок уповноваженими органами", – запевнили у відомстві.