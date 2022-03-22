Заступник міністра Боднар і посол Японії обговорили питання ядерного роззброєння

18:01 27 жовтня Київ, Україна

Під час зустрічі в понеділок заступник міністра Василь Боднар та посол Японії в Україні Такаші Кураі обговорили проблематику ядерного роззброєння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Сторони обговорили проблематику ядерного роззброєння, зокрема, констатували спільність підходів щодо резолюції ООН під назвою "Загальні напрямки дії і орієнтований на майбутнє діалог, спрямований на вільний від ядерної зброї світ". На думку співрозмовників, прийняття цієї резолюції стане ще одним кроком на шляху зміцнення зусиль міжнародної спільноти в питанні нерозповсюдження ядерної зброї і ядерного роззброєння, а також контролю над засобами масового знищення", - інформують в МЗС.

У пресслужбі повідомили, що під час зустрічі заступник міністра і посол відзначили позитивний досвід співпраці двох країн у сфері оборони і безпеки, яка здійснюється в рамках меморандуму між оборонними відомствами України та Японії.

Вони домовилися продовжити практику проведення українсько-японських консультацій в сфері протидії кіберзагрозам, а також зміцнювати взаємодію в оборонній та безпековій сферах.