Заступник міністра Боднар і посол Японії обговорили питання ядерного роззброєння

Під час зустрічі в понеділок заступник міністра Василь Боднар та посол Японії в Україні Такаші Кураі обговорили проблематику ядерного роззброєння.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
У пресслужбі повідомили, що під час зустрічі заступник міністра і посол відзначили позитивний досвід співпраці двох країн у сфері оборони і безпеки, яка здійснюється в рамках меморандуму між оборонними відомствами України та Японії.
Вони домовилися продовжити практику проведення українсько-японських консультацій в сфері протидії кіберзагрозам, а також зміцнювати взаємодію в оборонній та безпековій сферах.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі