Заступник генпрокурора Мамедов написав заяву про відставку

10:32 26 липня Київ, Україна





Про це в Facebook повідомили адвокати Мамедова. Гюндуз Мамедов , який на сьогодні займає посаду заступника генерального прокурора, подав у відставку. Він аргументує свій відхід тим, що для нього створили такі умови, в яких неможливо виконувати свої професійні обов'язки.Про це в Facebook повідомили адвокати Мамедова.



"Керівництво Офісу Генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи і всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов'язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора... Залишатися на посаді без можливостей виконання своїх повноважень неприйнятно для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури ухвалив рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.



Після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.



Правозахисники кажуть, що генпрокурорка Ірина Венедиктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася на якісь "таємні листи СБУ".



Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".