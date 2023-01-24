Заступник глави Офісу Президента пішов у відставку

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру та можливість робити добрі справи щодня і щохвилини. Дякую кожному керівнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви справді круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив у суперечках. Дякуємо крутій команді Директорату з регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого не було б. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ – що вберегли та захищаєте нашу країну. Дякую дружині та сину. За розуміння та підтримку", - написав Тимошенко.