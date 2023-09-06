Залужний заявив американцям, що українські війська на порозі прориву - ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив американським представникам, що ЗСУ перебувають на порозі прориву в ході контрнаступу.
Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.
Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.
Під час однієї з розмов Залужний також сказав американській стороні: "Ви не розумієте природи цього конфлікту. Це не протидія повстанцям. Це Курськ". Він мав на увазі одну з ключових битв Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом.
Видання зазначає, що обладнання на суму понад 43 мільярди доларів, яке США направили до України, достатньо для цього наступу і навряд чи повториться на такому ж рівні 2024 року. За словами співрозмовників видання, для нашої держави ще не пізно досягти успіхів на полі бою. На тому, що для контрнаступу є час, наполягають і українські командири, включаючи Валерія Залужного.
Видання зазначає, що обладнання на суму понад 43 мільярди доларів, яке США направили до України, достатньо для цього наступу і навряд чи повториться на такому ж рівні 2024 року. За словами співрозмовників видання, для нашої держави ще не пізно досягти успіхів на полі бою. На тому, що для контрнаступу є час, наполягають і українські командири, включаючи Валерія Залужного.
Україна скоригувала свою стратегію та перейшла до оборони у східній частині Запоріжжя. Ця зміна дозволила зберегти сили для головного удару в іншому місці та обмежити витрати артилерії.
Проте глибокі розбіжності щодо стратегії залишаються. Американські чиновники кажуть, що війська України все ще надто розкидані для зосередженого поштовху на південь і досі не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів та зусиль з розмінування.
Сполучені Штати Америки закликають Україну повернутися до операції з комбінованого застосування сил, навчання щодо якої проводилися на західних базах, сконцентрувавши війська для прориву оборони росії та просування у бік Азовського моря.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі