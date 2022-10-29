Залужний розповів про головні завдання для ЗСУ на даний момент

Окупанти не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу та збільшення кількості військ. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
У повідомленні зазначено, що головнокомандувач провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та поінформував його про головні завдання для Збройних сил України на даний момент.
Зокрема, він виділив ключові цілі:
- звільнити окуповані території,
- не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
- забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
- продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.
Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що ЗСУ завдали удару по шести базах окупантів.
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