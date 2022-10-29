Залужний розповів про головні завдання для ЗСУ на даний момент

07:46 29 жовтня Київ, Україна

Окупанти не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу та збільшення кількості військ. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У повідомленні зазначено, що головнокомандувач провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та поінформував його про головні завдання для Збройних сил України на даний момент.

Зокрема, він виділив ключові цілі:

  • звільнити окуповані території,
  • не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
  • забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
  • продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

"Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що ЗСУ завдали удару по шести базах окупантів.

 