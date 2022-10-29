Залужний розповів про головні завдання для ЗСУ на даний момент

07:46 29 жовтня Київ, Україна

Окупанти не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу та збільшення кількості військ. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У повідомленні зазначено, що головнокомандувач провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та поінформував його про головні завдання для Збройних сил України на даний момент.

Зокрема, він виділив ключові цілі:

звільнити окуповані території,

не допустити захоплення ворогом нових ділянок,

забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

"Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що ЗСУ завдали удару по шести базах окупантів.