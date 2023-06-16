Залужний провів телефонну розмову з представником НАТО про військове співробітництво

10:31 24 травня Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем силами США в Європі Крістофером Каволі, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 24 травня.

В ході діалогу обговорювалися питання, пов'язані зі зміцненням протиповітряної оборони, зокрема з використанням винищувачів F-16, а також збільшенням запасів боєприпасів.

Головнокомандувач Залужний наголосив на важливості продовження спільної роботи з обслуговування та ремонту військової техніки.

Він також інформував про кількісний та якісний склад українського війська та про плани щодо посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.