Залужний оприлюднив відео з полоненими окупантами, які раніше воювали в Сирії

13:02 15 жовтня Київ, Україна

Українські захисники взяли в полон семеро російських окупантів, які намагалися запевнити, що їх просто мобілізували. Однак у результаті виявилося, що військовополонені раніше воювали у Сирії. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй Facebook-сторінці та опублікував відповідне відео.

"Відстань між позиціями у нас 100-200 метрів. Між самими позиціями є яр - "мертва зона". Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і зробили ривок, заскочили до наших траншеїв. Скільки там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що семеро людей нам вдалося взяти в полон", - розповів командир батальйону 24 ОМБр Іріс.

За його словами, російські військові говорили, що вони нічого не знають, що їх прийшли та "взяли вчителі", що вони мобілізовані.

"Виявилося, що один із них є майором, ще один прапорщик, три чи чотири сержанти, решта солдатів. Потім з'ясувалося, що вони "проходили службу", точніше робили свої терористичні акти в Сирії", - підсумував він.

Нагадаємо, у полон взяли мобілізованого п'ять днів тому мешканця Ростовської області Росії.