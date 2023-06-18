15:33 10 травня Київ, Україна

У зв'язку з непростою обстановкою на фронті Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО, яке проходить 10 травня у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Цю інформацію підтвердив голова Військового комітету адмірал Роб Бауер.

"Вчора я отримав листа від головнокомандувача армії України, нашого друга, генерала Валерія Залужного, що навіть його участь через відеозв'язок неможлива через складну оперативну обстановку при захисті від російської агресії. Ми бажаємо найкращого українським захисникам, і ми зосереджені на тому, щоб отримати думку Валерія через його військового представника", - сказав Бауер.

Він додав, що про боротьбу України з агресором розповість представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан.