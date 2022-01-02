Закриття Росією Чорного моря суперечить міжнародному праву - МЗС ФРН

16:04 26 квітень Київ, Україна

Під час брифінгу уряду Німеччини, глава МЗС ФРН Крістофер Бургер заявив, що закриття владою РФ частини акваторії Чорного моря є безпрецедентним і проблемним кроком.

«Обмеження так званого вільного проходу суден через води вздовж узбережжя на такий тривалий період є безпрецедентним і дуже проблемним з точки зору міжнародного права», - сказав дипломат.

За його словами, в Берліні також вважають, що оскільки обмеження судноплавства стосується міжнародних вод, що омивають незаконно анексований в 2014 році український півострів Крим, ці заходи є самі по собі такими, які суперечать міжнародному праву.



В цей час німецька сторона разом з партнерами «інтенсивно перевіряє» ситуацію на місці і юридичні аспекти цього кроку.



Як повідомлялося, Міноборони РФ оголосило про закриття з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня трьох районів Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден в районі окупованого Криму. Під заборону підпали подовжена ділянка акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного краю Криму. У зазначену зону не потрапила Керченська протока і підходи до неї. У Міноборони РФ не повідомили, чому вдалися до такого рішення.



Свою стурбованість щодо цього кроку вже висловив Держдепартамент США, Євросоюз і НАТО закликали скасувати це рішення і забезпечити вільне судноплавство і відкритий доступ до портів України в Азовському морі.