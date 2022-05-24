Закриття магазинів товарів у Apple Росії

10:33 24 травня Киев, Украина

Apple у Росії закривається.





Зазначається, що авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають збиткові магазини, щоб перерозподілити дефіцитний товар у точках, що акумулюють найбільший прибуток.



Роздрібна мережа re:Store почала закривати магазини у Москві та регіонах, iPort – у Санкт-Петербурзі.



За даними газети, минулими вихідними перестав працювати магазин re:Store. За інформацією, опублікованою компанією на сайті, "тимчасово закриті" вісім точок у Москві та частина в регіонах - Санкт-Петербурзі, Казані, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Челябінську та інших містах.



Всього у мережі 87 магазинів. У IRG не стали коментувати ситуацію.



Співрозмовник на ринку нерухомості розповів, що IRG зупинила роботу магазинів на три місяці, щоби перебудувати логістику. Офіційні рітейлери Apple у Росії – re:Store та iPort – почали закривати магазини , перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком.Зазначається, що авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають збиткові магазини, щоб перерозподілити дефіцитний товар у точках, що акумулюють найбільший прибуток.Роздрібна мережа re:Store почала закривати магазини у Москві та регіонах, iPort – у Санкт-Петербурзі.За даними газети, минулими вихідними перестав працювати магазин re:Store. За інформацією, опублікованою компанією на сайті, "тимчасово закриті" вісім точок у Москві та частина в регіонах - Санкт-Петербурзі, Казані, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Челябінську та інших містах.Всього у мережі 87 магазинів. У IRG не стали коментувати ситуацію.Співрозмовник на ринку нерухомості розповів, що IRG зупинила роботу магазинів на три місяці, щоби перебудувати логістику.

"Ритейлер домовляється з власниками приміщень про припинення роботи та остаточно закриває лише точки, де не вдається домовитися про орендні канікули або знижки", - сказав він.

Інше джерело припустило, що компанія хоче налагодити паралельний імпорт. Співрозмовник серед управителів ТЦ повідомив, що йому невідомо про розірвання договорів оренди.



На сайті iPort повідомляється, що вона "тимчасово закрила з технічних причин" чотири магазини у Санкт-Петербурзі. Загалом у мережі 28 магазинів у різних регіонах.



У iPort не відповіли на запит газети.



Офіційним продавцем обладнання Apple в Росії також є Cstore, у цій компанії відмовилися від коментарів.



За словами співрозмовника на ринку дистрибуції електроніки, основна причина закриття магазинів техніки Apple – дефіцит товару та зниження попиту на смартфони. Продаж смартфонів у Росії у квітні знизився, за даними рітейлерів, на 30%, а переваги користувачів змістилися у бік бюджетних китайських моделей: у трійку лідерів увійшов Realme, витіснивши Apple на четверте місце.