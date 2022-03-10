Законопроєкт про референдум можуть прийняти в листопаді
16:51 14 жовтень Київ, Україна
Дмитро Разумков
повідомив, що законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум
Верховна Рада може прийняти вже в листопаді.
Про це Разумков повідомив на брифінгу в середу, 14 жовтня.
"Що стосується законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя... Зараз він готується до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть в листопаді... Він один з пріоритетних... Як тільки він буде готовий, будемо розглядати", - зазначив Разумков, відповідаючи на питання про дату прийняття закону про народовладдя.
Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
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