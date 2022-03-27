Законопроєкт захистить викривачів корупції

12:09 06 листопада Київ, Україна

Під час пленарного засідання Ради нардепи прийняли за основу законопроєкт, який передбачає посилення конфіденційності викривачів корупції.

"За" проголосували 254 народних депутати.

"Пропонуємо створити Єдиний портал повідомлень для викривачів корупції. Не буде необхідності для державних органів створювати окремі анонімні канали повідомлень, умовно кажучи, в кожному селі окремо", - сказала заступниця голови комітету з питань антикорупційної діяльності Галина Янченко.

Янченко зазначила, що для створення порталу не потрібні додаткові кошти з бюджету.



Що має на увазі законопроєкт

Проєкт закону №3450 розроблений з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів і закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги. На думку авторів законопроєкту, це створить правову основу для здійснення повідомлень викривачів, що сприятиме належному та якісному впорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію.