Законопроєкт захистить викривачів корупції

Під час пленарного засідання Ради нардепи прийняли за основу законопроєкт, який передбачає посилення конфіденційності викривачів корупції.
"За" проголосували 254 народних депутати.
Янченко зазначила, що для створення порталу не потрібні додаткові кошти з бюджету.
Що має на увазі законопроєкт
Проєкт закону №3450 розроблений з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів і закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги. На думку авторів законопроєкту, це створить правову основу для здійснення повідомлень викривачів, що сприятиме належному та якісному впорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію.
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