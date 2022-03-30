Законопроєкт про олігархів пройшов перше читання

18:45 01 липня Київ, Україна

Сьогодні на засіданні Ради, 275 голосами нардепів в першому читанні був прийнятий законопроєкт Зеленського про олігархів.

У пресслужбі Ради відзначили, що мета документа - запобігання загрозам нацбезпеки через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Таких осіб в документі називають олігархами.



Згідно із законопроєктом, "олігарх" - фізична особа, яка відповідає як мінімум трьом з чотирьох критеріїв:



1) бере участь у політичному житті;



2) має значний вплив на засоби масової інформації (в т.ч. інтернет-ЗМІ);



3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;



4) вартість активів особи перевищує 1 млн прожиткових мінімумів (2,19 млрд грн), встановлених для працездатних осіб на 1 січня (станом на 3 червня прожитковий мінімум - 2189 грн).





Що не можна буде олігархам

Визнавати особу олігархом будуть за рішенням Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією члена РНБО, Кабінету Міністрів, СБУ, Нацбанку і Антимонопольного комітету. Олігархам, які опинилися в реєстрі, буде заборонено:

здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів Великої приватизації.

Контакти олігархів з політиками і чиновниками

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про контакт вже на наступний день (це стосується навіть президента України). Під контактом розуміється зустріч і розмова (в тому числі онлайн) будь-якого змісту, але сюди не входить спільна участь в офіційних заходах.



Самі ж олігархи перед спілкуванням з чиновником або політиком повинні повідомляти їм, що знаходяться в реєстрі.