Законопроєкт про амністію на Донбасі: кого звільнять від покарання

15:59 17 серпня Київ, Україна

У законопроєкті №5844 "Про основи державної політики перехідного періоду" визначено, хто не отримає амністію після війни на Донбасі.



Так, законопроєкт пропонує, що після деокупації територій України будуть звільнені від покарання особи, які не вчинили злочинів на тимчасово окупованих територіях.



Стаття 9 законопроєкту передбачає, що "не допускається переслідування і покарання осіб, які не вчиняли правопорушень на тимчасово окупованих територіях".



Людина, яка, перебуваючи в складі окупаційних сил або окупаційних адміністрацій Російської Федерації, скоїла кримінальний злочин у зв'язку з тимчасовою окупацією, не може бути звільнена від кримінальної відповідальності (крім випадків, передбачених Кримінальним кодексом України) і до неї не може бути застосована амністія, якщо вона скоїла злочин:

який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в межах, визнаних Україною;

визначений статтею I Конвенції про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства або статтею 1 Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів;

склад якого включає діяння, визначене частиною першою статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;

що спричинив смерть людини або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;

який є умисним тяжким або особливо тяжким злочином проти життя і здоров'я людини, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи або проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

проти основ національної безпеки України з боку судді, прокурора, народного депутата України, депутата Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевої ради, міських, сільських, селищних голів або військовослужбовців.

Іноземці та особи без громадянства, які, перебуваючи в складі окупаційних сил або окупаційних адміністрацій РФ, скоїли кримінальні злочини у зв'язку з тимчасовою окупацією, не можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності (крім випадків, передбачених ККУ) та до них не може бути застосована амністія.

Крім того, стаття 20 законопроєкту також визначає, що особи можуть добровільно і за винагороду здати органам Національної поліції України зброю, боєприпаси, вибухові речовини і предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, а також інше озброєння, військову техніку та військове майно, або вказати на їхнє місцезнаходження.



На контрольних пунктах в'їзду-виїзду здати зброю можна буде постійно, на деокупованих територіях - протягом року з дати деокупації населеного пункту.



Розмір винагороди, а також порядок використання зданого або знайденого майна визначить Кабмін.