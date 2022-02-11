Законопроєкт про створення Етичної ради для ВРП прийнятий в першому читанні

14:38 19 травень Київ, Україна

Голосами 245 нардепів в першому читанні прийнятий законопроєкт про створення Етичної ради для Вищої ради правосуддя (ВРП), яка буде перевіряти на добропорядність майбутніх і чинних членів ВРП.

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук під час представлення документа зазначив, що закон має на меті впровадити в діяльність органів суддівського самоврядування принципи професійної етики та чесноти.



Він передбачає створення Етичної ради складом із шести членів: три члени від суддів чи суддів у відставці, три - від міжнародних партнерів.

"Друге питання - надання можливості членам Етичної ради перевіряти кандидатів на посаду членів ВРП і давати рекомендації. Також це запровадження конкурсних засад на посаду членів ВРП і створення дисциплінарної служби інспекторів в структурі ВРП", - пояснив він.

Венеціанська комісія попередньо схвалила цей законопроєкт, але сама Вища рада правосуддя закликала парламент не приймати закон. У Раді назвали неконституційною одну з норм законопроєкту.



Закон є одним з ключових питань Міжнародного валютного фонду в Україні.