Законопроєкт про створення Етичної ради для ВРП прийнятий в першому читанні

Голосами 245 нардепів в першому читанні прийнятий законопроєкт про створення Етичної ради для Вищої ради правосуддя (ВРП), яка буде перевіряти на добропорядність майбутніх і чинних членів ВРП.
Заступник міністра юстиції Олександр Банчук під час представлення документа зазначив, що закон має на меті впровадити в діяльність органів суддівського самоврядування принципи професійної етики та чесноти.
Він передбачає створення Етичної ради складом із шести членів: три члени від суддів чи суддів у відставці, три - від міжнародних партнерів.
Він передбачає створення Етичної ради складом із шести членів: три члени від суддів чи суддів у відставці, три - від міжнародних партнерів.
Венеціанська комісія попередньо схвалила цей законопроєкт, але сама Вища рада правосуддя закликала парламент не приймати закон. У Раді назвали неконституційною одну з норм законопроєкту.
Закон є одним з ключових питань Міжнародного валютного фонду в Україні.
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